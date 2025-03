Nach Drohungen gegen sein Land: Politiker vergleicht Donald Trump mit Voldemort

Die von US-Präsident Donald Trump (78) verhängten Zölle gegen Kanada kommen bei der Bevölkerung des Landes gar nicht gut an. © Chris Delmas/AFP, Alex Brandon/AP/dpa

Der ehemalige Goldman-Sachs-Manager ist der aktuelle Spitzenkandidat der Liberalen Partei in Kanada. Er könnte Justin Trudeau (53) als Vorsitzender der Partei und Premierminister ablösen.

Wie Inquisitr berichtete, reagierte Carney nun auf Trumps Drohungen, Kanada zum 51. Bundesstaat der USA zu machen, und bezeichnete den US-Präsidenten als "Voldemort der Kommentare".

Carney, der ursprünglich aus einer kleinen Stadt in den Nordwest-Territorien stammt, half als Gouverneur der Bank of Canada dabei, die Finanzkrise 2008 zu überstehen. Als Politiker genießt er deshalb bereits großes Vertrauen.

Sollte er der neue Parteichef werden, stünde er vor der Entscheidung, Neuwahlen auszurufen, da die Wahlen in Kanada alle vier Jahre stattfinden und bereits für Oktober angesetzt sind.

In den sozialen Medien fanden Carneys Äußerungen hohen Anklang, was nicht verwunderlich ist, da Trumps Drohungen eine Welle des Patriotismus in dem nordamerikanischen Land ausgelöst haben.