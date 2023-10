Kein Bock zu zahlen: Typ täuscht in 20 Lokalen Herzinfarkt vor!

Weil ein Mann (50) seine Rechnung im Restaurant nicht zahlen wollte, täuschte er gleich mehrfach einem medizinischen Notall vor. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Der in Spanien lebende Mann aus Litauen habe seine Inszenierung in mindestens 20 Gaststätten abgezogen, berichtete "The U.S. Sun".

Einer der betroffenen Restaurantbetreiber erklärte gegenüber dem Magazin, wie der 50-Jährige seine Masche durchführte: "Es war sehr theatralisch. Er täuschte vor, ohnmächtig zu werden, und schmiss sich auf den Boden."

Das Ganze natürlich erst, nachdem er einige Gläser feinsten Whiskey und einen russischen Salat vertilgt habe.

Doch seine Schauspielkünste blieben in der spanischen Region an der Costa Blanca nicht lange unbemerkt, als ein Foto des Mannes an einige Restaurants als Warnung geschickt wurde, das ihn bei seinem Täuschungsmanöver zeigen soll.