Kurzfristige Programmänderung: ARD sendet "Brennpunkt" aus aktuellem Anlass

Inzwischen ist das Sturmtief zwar weitergezogen, doch die Rettungskräfte können nur schwer in die zerstörte Stadt vordringen. Zuvor hatte "Daniel" schon für Überschwemmungen in Griechenland gesorgt.

Rettungskräfte rechnen mit mehr als 2.300 Toten. Nach Worten eines Sprechers des Innenministeriums einer der beiden rivalisierenden Regierungen wurden rund 5200 Menschen in den Tod gerissen. Zehntausende gelten nach den Überschwemmungen als vermisst.

Das Sturmtief "Daniel" hatte am Sonntag die libysche Mittelmeerküste erfasst und extremem Starkregen mit sich gebracht.

Die Sondersendung gibt einen Überblick über die Lage in Libyen .

Die ARD sendet den "Brennpunkt: Flutkatastrophe in Libyen" mit Moderation Ute Brucker (56) am Dienstag um 20.15 Uhr. Ab 20.25 Uhr beginnt dann die Vorberichterstattung für das Fußball-Länderspiel zwischen der deutschen Nationalmannschaft und Frankreich in Dortmund.