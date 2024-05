Lehrerin und Dreifach-Mama stirbt, nachdem sie heftige Kopfschmerzen verspürt

Robin Nelson (†34) starb nur drei Tage, nachdem man eine Gehirnblutung bei ihr festgestellt hatte. © Screenshot/Dakota Medical Foundation

Nelson unterrichtete erst zwei Jahre in der Vorschuleinrichtung Boys and Girls Club im US-Bundesstaat Minnesota, als sie am 17. März über heftige Schmerzen im Bereich des Kopfes klagte. Gegenüber Valley News Live erzählte Nelsons Mutter Angie Elaleu, dass ihre Tochter sofort ins Krankenhaus gegangen sei.

Dort hätten Tests und eine CT-Untersuchung eine "massive Gehirnblutung" ergeben. "Der Arzt sagte: 'Ihre Tochter ist sehr krank und wir müssen sie so schnell wie möglich nach Fargo [Stadt in Minnesota, Anm. d. Redaktion] bringen'", so Elaleu.

Doch es war zu spät. Nur drei Tage später, am 20. März, starb die dreifache Mutter an den Folgen der Hirnblutung. Laut der Seite des Spendenaufrufs sei die Ursache noch immer unklar.

Mehr als einen Monat später stehen die Vorschüler, die Nelson betreut hatte, noch immer unter Schock. "Die Kinder fragen immer noch, wo Miss Robin ist", sagte Nelsons Mutter.