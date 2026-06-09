Mädchen spendet jahrelang Haare an Krebspatienten, dann ändert eine Diagnose alles

Youngstown (USA) - In ihrer Kindheit spendete Chloe Surette (28) bereits mehrfach ihre prachtvollen Haare an bedürftige Krebspatienten. Dass die US -Amerikanerin Jahre später einmal selbst in dieser Lage sein würde, damit hätte sie niemals gerechnet.

Als Grundschülerin spendete Chloe Surette (28) mehrfach ihre Haare an Krebspatienten. © Fotomontage/Screenshot/TikTok/notchloesurette

Schon als Mädchen kam die heute 28-Jährige mit der beängstigenden Krankheit in Verbindung. "Das erste Mal, dass ich beschloss, meine Haare wachsen zu lassen und sie für krebskranke Kinder und Erwachsene zu spenden, war in der Grundschule, als meine Tante gegen den Krebs kämpfte", erklärte sie gegenüber PEOPLE.

Früher sei ihr das Ausmaß der Krankheit nie wirklich bewusst gewesen. Erst als der Kampf gegen den Krebs in ihrer Familie begann, erkannte sie das Leiden der Betroffenen. Der Schicksalsschlag ihrer Tante prägte die damalige Schülerin sehr.

Infolgedessen entschied sich Chloe für eine ganz besondere Geste: "Ich hatte sehr lange Haare, fast bis zu den Hüften, und beschloss, dass eine Haarspende Krebspatienten [...] helfen könnte, sich etwas besser zu fühlen", betonte die 28-Jährige.

Ihre Jugend änderte sich abrupt, als Ärzte bei Chloe ein Hodgkin-Lymphom feststellten. Um die bösartige Krebserkrankung im Lymphsystem zu bekämpfen, folgten unzählige Krankenhausaufenthalte und Therapien. Sie lernte mit der Krankheit umzugehen und hörte nie auf, an eine gesunde Zukunft zu glauben.

Durch den Zufallsfund alter Bilder wurde sie jedoch schlagartig in die Zeit vor ihrer Erkrankung katapultiert. "Es war sehr emotional, Fotos von mir als Kind zu sehen, auf denen ich meine Haare spendete."

Chloe entschied sich, ihren Schicksalsschlag auf TikTok zu teilen, um anderen Betroffenen Mut zu machen.