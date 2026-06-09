Mädchen spendet jahrelang Haare an Krebspatienten, dann ändert eine Diagnose alles
Youngstown (USA) - In ihrer Kindheit spendete Chloe Surette (28) bereits mehrfach ihre prachtvollen Haare an bedürftige Krebspatienten. Dass die US-Amerikanerin Jahre später einmal selbst in dieser Lage sein würde, damit hätte sie niemals gerechnet.
Schon als Mädchen kam die heute 28-Jährige mit der beängstigenden Krankheit in Verbindung. "Das erste Mal, dass ich beschloss, meine Haare wachsen zu lassen und sie für krebskranke Kinder und Erwachsene zu spenden, war in der Grundschule, als meine Tante gegen den Krebs kämpfte", erklärte sie gegenüber PEOPLE.
Früher sei ihr das Ausmaß der Krankheit nie wirklich bewusst gewesen. Erst als der Kampf gegen den Krebs in ihrer Familie begann, erkannte sie das Leiden der Betroffenen. Der Schicksalsschlag ihrer Tante prägte die damalige Schülerin sehr.
Infolgedessen entschied sich Chloe für eine ganz besondere Geste: "Ich hatte sehr lange Haare, fast bis zu den Hüften, und beschloss, dass eine Haarspende Krebspatienten [...] helfen könnte, sich etwas besser zu fühlen", betonte die 28-Jährige.
Ihre Jugend änderte sich abrupt, als Ärzte bei Chloe ein Hodgkin-Lymphom feststellten. Um die bösartige Krebserkrankung im Lymphsystem zu bekämpfen, folgten unzählige Krankenhausaufenthalte und Therapien. Sie lernte mit der Krankheit umzugehen und hörte nie auf, an eine gesunde Zukunft zu glauben.
Durch den Zufallsfund alter Bilder wurde sie jedoch schlagartig in die Zeit vor ihrer Erkrankung katapultiert. "Es war sehr emotional, Fotos von mir als Kind zu sehen, auf denen ich meine Haare spendete."
Chloe entschied sich, ihren Schicksalsschlag auf TikTok zu teilen, um anderen Betroffenen Mut zu machen.
TikTok löst Handeln aus: Zahlreiche Menschen wollen ihre Haare spenden
Bereits zwei Wochen nach der Veröffentlichung des Postings erreichte der Beitrag fast sechs Millionen Plattform-Nutzer. "Seit ich ein TikTok-Video über meine Haarspende und meinen Haarausfall gepostet habe, habe ich unglaublich viel Liebe und Unterstützung erfahren", verdeutlichte sie. Unzählige User boten der 28-Jährigen ihre Hilfe in Form einer Haarspende an.
Wie Chloe gegenüber PEOPLE betonte, habe ihr die Unterstützung auf Social Media sowie die Erinnerung an ihr jüngeres Ich mehr als gutgetan. "Das bestärkte mich in meinem Entschluss, den Krebs zu besiegen." Zugleich rief sie dazu auf, Haare an Krebspatienten zu spenden.
"Diejenigen, die von deiner Freundlichkeit profitieren, wissen das mehr zu schätzen, als du dir jemals vorstellen kannst." Und ihre Bitte findet Anklang. In der Kommentarspalte sammelten sich zahlreiche Berichte von Menschen, die ihre Haare bereits gespendet haben oder das noch tun möchten.
"Ich habe meiner Freundin heute ihre langen Haare abgeschnitten - sie sind bereit, eine Perücke zu werden", kommentierte eine Userin.
Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/TikTok/notchloesurette