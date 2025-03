Makabre Bluttat: Frau tötet Mann und kocht Suppe aus seinem Herz und Penis

Peruíbe (Brasilien) - Schockfund in São Paulo : Ein Mann (†60) wurde schwer zugerichtet aufgefunden. Ein rätselhafter, blutverschmierter Zettel wirft Fragen auf.

Neben ihm lag ein rätselhafter Zettel, auf dem er als Vergewaltiger bezeichnet wurde - angeblich hatte er sich an einer "Gringa" (Deutsch: Ausländerin) vergangen.

Wie das brasilianische Nachrichtenportal G1 berichtet, wurde am Morgen des 7. März der 60-jährige Obdachlose Celso F. mit mehreren Stichwunden im Hals, Brustkorb und Genitalbereich auf der Straße gefunden.

Josefa S. behauptet, Celso (Foto) habe Kinder missbraucht. © Bildmontage: Screenshot/X/TrueCrimeUpdat

Die 65-jährige Josefa steht unter dringendem Tatverdacht und wurde festgenommen, da sie und Celso wiederholt in Konflikte geraten waren.

Im Verhör gab sie schließlich zu, den Mann getötet zu haben - "mit der Kraft meines Geistes", so ihre erschreckende Aussage.

Sie behauptet, Celso habe Kinder missbraucht und selbst gesagt, er verdiene den Tod. Beweise für diese Aussagen hat die Polizei bislang jedoch nicht gefunden.

Doch das Grauen geht weiter: So soll Josefa die abgetrennten Körperteile noch in der Nacht gegrillt und verteilt haben. Mehrere Obdachlose berichteten, dass sie am Tag des Verbrechens eine seltsame Suppe von ihr serviert bekommen hatten.