Brutaler Überfall! Deutscher Tourist auf Mallorca verprügelt und ausgeraubt

Vier Tatverdächtige wurden von der Polizei auf Mallorca bereits geschnappt, nach zwei weiteren wird derzeit noch gesucht. (Archivbild) © Ingo Wohlfeil/dpa

Die sechs polizeibekannten Jugendlichen schlichen sich nach Angaben vom Mallorca Magazin am späten Samstagabend gegen 23 Uhr an der Playa de Palma an den 70-Jährigen heran.

Anschließend schlugen sie ihn zusammen, dabei erlitt der Mann mehrere Brüche im Gesicht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Täter seien Spanier, die im Badeort El Arenal wohnen. Vier von ihnen konnte die Polizei schnell ausfindig machen und mit auf das Revier nehmen. Bei ihnen wurde auch das Handy des deutschen Touristen sichergestellt.

Alle Täter seien bereits in der Vergangenheit durch ähnliche Straftaten aufgefallen.

Die beiden weiteren Tatbeteiligten werden derzeit noch immer gesucht.