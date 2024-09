Tödlicher Vorfall auf Golfplatz: Tourist stirbt bei Ball-Suche!

Der tragische Vorfall ereignete sich auf einem Golfplatz auf Mallorca. (Symbolbild) © 123rf/kireewongfoto

Der Mann war während einer Runde Golf auf dem weitläufigen Gelände unterwegs, als er alleine aufbrach, um einen verlorenen Ball zu suchen.

Die spanische Polizei untersucht derzeit, ob der Mann von einem Golfball am Kopf getroffen wurde oder ob er auf tragische Weise gestürzt ist.

Laut Berichten von The Sun wurde der Tourist am gestrigen Freitag gegen 17.45 Uhr in kritischem Zustand, aber noch am Leben aufgefunden.

Rettungskräfte vor Ort kämpften über 30 Minuten lang darum, den Mann wiederzubeleben, nachdem er einen Herzstillstand erlitten hatte. Doch ihre Bemühungen blieben leider erfolglos, und der Mann verstarb.