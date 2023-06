Mann lebt zwei Jahre in Fünf-Sterne-Hotel - ohne zu bezahlen

Delhi (Indien) - In Indien buchte ein Mann in einem Fünf-Sterne-Hotel ein Zimmer für eine Nacht. Dann verlängerte er seinen Aufenthalt - um fast zwei Jahre! Bis er wieder ging, hatte sich seine Rechnung auf rund 5,8 Millionen Indische Rupien (rund 64.700 Euro) summiert. Der Betrag, den er an die Nobelherberge zahlte: null.