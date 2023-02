Mathe-Aufgabe für Fünftklässler bereitet Kopfzerbrechen: Wie viele Seiten hat das Buch?

Netz - Der Mathe-Unterricht war f ür einige das Lieblingsfach, für andere ein schulischer Albtraum. In Klassenstufe fünf stehen unter anderem Flächeninhalte, Winkelmessung oder Bruchrechnung im Lehrplan. Mit letzterem Zweig der Mathematik befasst sich die anspruchsvolle Prüfungsaufgabe von Fünftklässlern, die kürzlich auf Reddit aufgetaucht ist und User in den sozialen Medien ins Grübeln bringt.

Wie viele Seiten ein Buch hat, wollten Lehrer von Fünftklässlern in Mathe wissen. © Reddit Screenshot / springwaterh20

Die Prüfer wollen wissen, wie viele Seiten ein bestimmtes Buch hat. Die Hinweise, die gegeben werden, sind jedoch nicht ganz so trivial. Also, Gehirnzellen geschärft und los!

"Klein liest 30 Seiten eines Buchs am Montag und 1/8 des Buchs am Dienstag. Er beendet das restliche 1/4 des Buchs am Mittwoch. Wie viele Seiten hat das Buch?", lautet die Fragestellung. Bei "Klein" kann es sich nur um die Person handeln, die das Ganze liest.

Unter dem Reddit-Beitrag mussten sich einige eingestehen, dass sie diese Aufgabe überfordert.

Kommentare wie "Mein 58-jähriges Ich muss ganz schön kämpfen", oder "Heute habe ich erfahren, dass ich in der fünften Klasse in Mathe durchfallen würde", schrieben User resigniert.

"Hier können wir sehen, warum die Gameshow: 'Bist Du schlauer als ein Fünftklässler', funktioniert", zieht jemand den Vergleich zu einer einst populären TV-Sendung.