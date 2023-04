Mega-Klau am Flughafen: Gauner stehlen Gold-Container - 13,5 Millionen Euro einfach weg!

Der Gold-Container kam Medienberichten zu Folge mit einem Flieger von Air Canada am Montag in Toronto an. Wenig später verschwand er aus einer Lagerhalle am Flughafen. (Symbolbild) © Cole Burston/Getty Images via AFP

Was bisher bekannt ist: Der Container kam am Montag in Toronto per Flugzeug an, wurde ganz normal am Frachtterminal abgewickelt und dann in ein Lagerhaus am Rande des Flughafens geparkt. Von dort verschwand der unscheinbare Flugzeug-Container noch am selben Tag. Das berichtet die Zeitung "Toronto Star".

Polizei-Inspektor Stephen Duivesteyn auf einer Presskonferenz am Donnerstag: "Was ich sagen kann, ist, dass es sich bei dem Container um eine Fracht von hohem Wert handelte. Er enthielt zwar Gold, aber nicht nur Gold, sondern auch andere Gegenstände von finanziellem Wert."

Auf rund 20 Millionen kanadische Dollar (umgerechnet knapp 13,5 Millionen Euro) schätzt er das Diebesgut. Man wisse noch nicht, ob organisierte Banden hinter dem spektakulären Raub stecken, sagte Duivesteyn. Es sei aber ein "Einzelfall".

Auf die Frage, ob es ein Insider-Job war: "Wir ermitteln seit drei Tagen", man behalte "alle Möglichkeiten im Blick".