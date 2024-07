30.07.2024 14:28 4.081 Todes-Drama am Strand: Angreifer feuern von Jetski in Menschenmenge und töten Kind!

Am Sonntag wurde in Mexiko ein Junge beim Spielen am Strand von Cancún von einem Jetski aus erschossen!

Von Malte Kurtz

Cancún - Am Sonntag wurde in Mexiko ein Junge (12) beim Spielen am Strand von einem Jetski aus erschossen! Der Strand von Cancún wurde für eine Familie zum Albtraum. (Symbolbild) © Fernando Llano/AP/dpa Gemeinsam mit seiner Familie genoss der Zwölfjährige gerade die Zeit am Meer, als er unbeabsichtigt einem Drogen-Konflikt zum Opfer fiel, wie die mexikanische Zeitung "El Universal" am Montag berichtete. Als das Kind gerade mit seinen Füßen im flachen Wasser stand, näherte sich das Unheil auf einigen Jetskis. Mehrere bewaffnete Drogendealer machten laut ersten Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft von ihren sportlichen Wasserschlitten aus Jagd auf einen verfeindeten Drogendealer, der nach einer Streitigkeit an Land die Flucht ergriff und dabei den Sandstrand vor der Hotelanlage des "Hotel RIU Cancún" passierte. Mexiko Tödliche Randale: Lynchmob zieht durch Kleinstadt und prügelt Polizisten zu Tode! Ohne Rücksicht auf Verluste feuerten die Angreifer mit ihren Pistolen in die Menge der Strandbesucher, in der Hoffnung, ihren Rivalen zu treffen. Doch sie verfehlten ihr Ziel und erwischten stattdessen den unbeteiligten Jungen. Der Zwölfjährige wurde noch in ein Krankenhaus eingeliefert, doch er verstarb kurz darauf infolge der Schusswunde. Die Angreifer konnten unterdessen auf ihren Jetskis entkommen. Ob sie im Zuge der laufenden Mordermittlungen geschnappt werden können, ist ungewiss.

