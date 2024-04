Mit nur 24 Jahren: Schönheitskönigin stirbt nach Operation!

Denn obwohl die Behandlung scheinbar problemlos verlief, kämpfte die 24-Jährige wenig später mit gesundheitlichen Problemen - und verstarb am 8. April völlig unerwartet an den Folgen des Eingriffs.

"Um zukünftige Schwierigkeiten zu vermeiden", habe Wilevis die Operation in einem Krankenhaus in ihrer Heimatstadt Caracas durchführen lassen und sich zunächst gut gefühlt - bis es plötzlich zu Komplikationen kam.

Wie die britische Zeitung The Sun berichtete, ließ sich Wilevis Brito wegen eines "kleinen Knötchens" an ihrer Oberlippe operieren. Die junge Frau habe sich nicht etwa aus kosmetischen oder ästhetischen, sondern aus gesundheitlichen Gründen für den Eingriff im Kieferbereich entschieden, erzählte eine Freundin der Venezolanerin dem Blatt.

Wilevis Brito (†24) arbeitete als Model und Moderatorin. © Screenshot/Instagram/wilevis_brito

Wilevis Brito hatte ihre Modelkarriere bereits in jungen Jahren gestartet und an zahlreichen Schönheitswettbewerben teilgenommen, darunter an der Wahl zur "Miss Venezuela". Neben ihren Modeljobs studierte die junge Frau Jura und arbeitete zudem als TV-Moderatorin, was ihr auch zahlreiche Follower bei Social Media einbrachte.

Zehntausende Menschen verfolgten das Leben und die Karriere der schönen Venezolanerin im Netz und nahmen nun mit rührenden Worten Abschied.



"Mögest du in Frieden ruhen, wunderschöner kleiner Engel" und "Wir vermissen dich", trauerten viele Fans bei Instagram um die Schönheitskönigin und sprachen Wilevis' Familie ihr Beileid aus.