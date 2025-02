Mit nur 24 Jahren: Star-Jockey stirbt zehn Tage nach Sturz vom Pferd

Thurles/Cork (Irland) - Dramatisches Ende einer vielversprechenden Karriere: Jockey Michael O'Sullivan ist zehn Tage nach einem Sturz von seinem Pferd 'Wee Charlie' im Krankenhaus verstorben. Der Ire wurde nur 24 Jahre alt. Die Pferde-Rennszene in Großbritannien und Irland zeigt sich tief bestürzt.

Jockey Michael O'Sullivan wurde nur 24 Jahre alt. (Archivbild) © dpa/PA Wire | Brian Lawless

Am Donnerstag, dem 6. Februar, trat O'Sullivan zu seinem letzten Rennen an. Auf dem Thurles Racecourse in Irland kam es kurz vor dem Ziel zu dramatischen Stürzen - gleich drei Reiter wurden dabei von ihren Pferden geworfen, wie die BBC berichtet. Darunter auch O'Sullivan.

Sofort war klar, dass der 24-Jährige sich schwer verletzt hatte. Noch vor Ort wurde er von Rettungskräften behandelt, ehe er per Hubschrauber zur Intensivstation des Cork University Hospitals an der Südküste Irlands transportiert wurde. Laut AFP wurde er dort in ein künstliches Koma versetzt.

Zehn Tage kämpften der Jockey und seine Ärzte um sein Leben. Am Sonntagmorgen verstarb der Ire schließlich infolge seiner schweren Verletzungen.

"Michael ist leider in den frühen Morgenstunden des Sonntags im Kreise seiner liebevollen Familie im Cork University Hospital verstorben", teilte Dr. Jennifer Pugh, Chefärztin des "Irish Horseracing Regulatory Boards" (IHRB), zuständig für den Pferderennsport in Irland, am Vormittag mit.