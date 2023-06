Mutter nimmt Baby mit zum Metal-Festival und erntet heftige Kritik: "Würde es wieder tun"

Donington (England) - Jedes Jahr nahm Lauren McAuley (30) am Download-Festival im englischen Donington teil. Auch als sie schwanger war, ließ es sich die Britin nicht nehmen, auf dem Rock- und Heavy-Metal-Event abzufeiern. Nun ist ihre Tochter Lemmy auf der Welt. Doch Lauren pausierte trotzdem nicht - sondern nahm ihr Kind einfach mit.

Lemmy ist erst zehn Monate alt und war schon auf einem Festival. © Screenshot/Facebook/Lauren McAuley

Im Internet postete die aus Nordirland stammende Frau mehrere Bilder von sich und ihrer erst zehn Monate alten Tochter namens Lemmy auf dem Festival.

Zu sehen ist die Kleine mit dicken Kopfhörern und stylischer Sonnenbrille auf der Festivalwiese und in der Nähe der Bühne. Für ein ziemlich lautes Event macht das Mädchen überraschenderweise einen eher gelassenen Eindruck.

Doch dieser Meinung sind leider nicht alle. Viele User äußerten sich laut Daily Mail negativ über Laurens Verhalten als Mutter. Demnach sei solch eine lautstarke Veranstaltung mit "betrunkenen oder zugedröhnten" Menschen kein geeigneter Ort für ein kleines Kind. Auch die hohen Temperaturen wären ein zu großes Risiko für ein Baby, sind viele Nutzer der Meinung.

Die 30-Jährige kann die Kritik nicht nachvollziehen, wie sie der britischen Boulevardzeitung verrät: "Die Leute sind einfach nie zufrieden. Man ist verdammt, wenn man etwas tut, man ist verdammt, wenn man etwas nicht tut."

"Weil es wirklich heiß war, hat sie das meiste verschlafen. Sie war völlig entspannt. Sie schlief während der Auftritte von 'Metallica' und 'Bring Me The Horizon'. Lemmy hatte Ohrenschützer für die Musik und reichlich Sonnencreme auf der Haut. Ich habe einen wirklich guten Kinderwagen-Lüfter, sodass wir überhaupt keine Probleme hatten", so Lauren.