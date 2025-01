Mutter geht mit Tochter in eiskalten Fluss und kehrt ohne sie zurück

Zagreb (Kroatien) - Eine 34-Jährige steht im Verdacht, ihre erst drei Jahre alte Tochter in einem Fluss ertränkt zu haben. Die Mutter wurde am Donnerstag wegen Mordverdachts von der Polizei festgenommen.

Rettungskräfte sind seit Mittwoch im Einsatz und suchen die Save ab. © Hrvatski Crveni križ/Rotes Kreuz Kroatien

Wie der kroatische Sender HRT berichtete, beobachteten Zeugen am Mittwochnachmittag kurz nach 16 Uhr, wie eine Frau mit einem Kleinkind auf dem Arm in der Nähe der Jankomir-Brücke in die Save gegangen war.

Wenig später war sie völlig unterkühlt wieder ans Ufer zurückgekehrt - allerdings ohne ihr Kind. Seitdem suchen Polizei, Feuerwehr, Bergrettung und Katastrophenschutz nach dem vermissten Mädchen.

Antonio Stanić, der Leiter des Notdienstes der Stadt Zagreb, sagte: "Die Operation läuft nach Plan. Wir führen eine detaillierte Suche durch. Die Bedingungen sind nicht so gut. Es ist ziemlich kalt und die Teams müssen sich ausruhen. Bisher haben wir nichts gefunden."

Aufgrund der niedrigen Temperaturen könnten sich die Einsatzkräfte nicht lange auf dem Boot aufhalten.

Wegen der schlechten Wetterlage musste die Suche am Donnerstagabend gegen 19 Uhr abgebrochen werden. Sie werde Freitagmorgen fortgesetzt, hieß es.