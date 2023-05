Nahezu ganzer Körper in schwarz: Diese traurige Story steckt hinter seinem Kopf-Tattoo

"Auch wenn wir jahrelang getrennt waren, herrschte dort immer viel Liebe", beschreibt Remy die Beziehung in einem Instagram-Post.

Vor sieben Jahren starb die Mutter seines Sohnes. So schreibt er, dass sie die meiste Zeit ihres Lebens gegen Morbus Crohn, eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung, kämpfte.

Sein erstes Tattoo ließ sich der Kanadier nach der Geburt seines Sohnes stechen. Mittlerweile ist fast jede Stelle seines Körpers verziert. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/ephemeral_remy

Im Laufe der Jahre veränderte sich zwar die Optik der Rose, doch das Motiv blieb dasselbe. So war zu Beginn noch das Wort "Strength", zu Deutsch Stärke, zu lesen. Das ist mittlerweile verschwunden.

"Ich habe dieses Tattoo viele Male überarbeitet, aber ich werde es für den Rest meines Lebens in ihrer Erinnerung behalten", so der Tattoo-Künstler.

An seiner Tattoo-Leidenschaft hat auch sein Teenager-Sohn einen Anteil. "Seit meiner ersten Tätowierung sind fünfzehn Jahre vergangen, und alles begann mit dem Namen meines Sohnes in einer individuellen Schriftart auf meinem Unterarm", heißt es in einem anderen Beitrag.

Von einem einzelnen Tattoo ist er mittlerweile meilenweit entfernt. Laut "Daily Star" hat er für seine Körperbemalung mittlerweile rund 86.000 Euro ausgegeben. Einige Stellen sind bereits zum 20. Mal eingefärbt.

Und ein Ende scheint für den Kanadier noch nicht in Sicht zu sein.