Namensdrama: Sechsjährige wegen "Game of Thrones" ohne Reisepass

England - Ein sechsjähriges Mädchen aus England bekommt keinen Reisepass, weil sie den Namen einer Figur aus der Erfolgsshow "Game of Thrones" trägt!

Lucy (39) und Khaleesi (6) mussten ihre Reise ins Disneyland verschieben. © Screenshot/Facebook/Lucy Holloway

Lucy Holloway (39), die Mutter, war "völlig am Boden zerstört", nachdem der Passantrag ihrer Tochter abgelehnt worden war, berichtete die BBC.

Die Beamten sagten ihr, dass sie eine Genehmigung von Warner Brothers benötige, da diese die Rechte des Namens "Khaleesi", wie ihre Tochter heißt, besitze.

Besonders traurig an der Geschichte ist, dass die 39-Jährige gerade eine Traumreise nach Disneyland mit ihrer Tochter plante, als sie die Post vom Passamt erhielt.

"Ich bekam einen Brief vom Passamt, in dem stand, dass ihr Name von Warner Brothers als Marke geschützt ist."

"Das war das erste Mal, dass ich so etwas gehört habe, ich war fassungslos", sagte die entsetzte Mutter.