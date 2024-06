28.06.2024 17:00 13.144 Albtraum-Wanderung! Frau stirbt, nachdem sie von Kuhherde niedergetrampelt wurde

In Bad Hofgastein in Salzburg (Österreich) wurde am gestrigen Mittwochnachmittag eine Frau von einer Kuhherde erwischt und dabei getötet.

Von Calvin Schröder

Bad Hofgastein - Am Mittwochnachmittag wurde eine eigentlich idyllische Wanderung für eine Frau und ihre Töchter zum Horror-Trip. Sie waren gemeinsam mit zwei kleinen Hunden in Bad Hofgastein (Salzburg) unterwegs, als das Unglück seinen Lauf nahm. Nach der erfolglosen Reanimation brachten die 13 Bergretter die Tote (†40) ins Tal. © Archivbild BR Ortsstelle Bad Hofgastein Die Gruppe stieß auf eine Herde von Kühen, die laut Polizei sofort auf sie zugerannt kamen, wie die "Salzburger Nachrichten" berichten. Dabei ist die genaue Ursache bislang nicht bekannt. Die Österreicherin, die an diesem Tag ihren 40. Geburtstag feiern wollte, wurde von der Herde erfasst und niedergetrampelt. Ihre beiden Töchter - 20 und 23 Jahre alt - konnten sich glücklicherweise noch befreien und den Notruf wählen. Gegen 13.40 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert und schon kurze Zeit später trafen sie ein. Die Kühe sollen erst beim Ankommen des Rettungshubschraubers von der Frau abgelassen haben. USA Wegen falscher Pronomen? Mutter darf nicht ins Flugzeug! Ein Bergretter der Ortsstelle versuchte die Schwerverletzte erfolglos zu reanimieren. Die Töchter wurden anschließend in ein nahe gelegenes Klinikum geflogen, um dort versorgt zu werden. Auch um die beiden Hunde wurde sich von den Einsatzkräften gekümmert. "Die Schlossalm ist ein uraltes Almengebiet, vor ein paar Wochen sind dort Mutterkühe und Jungvieh hinaufgetrieben worden. Die Mutterkühe verteidigen ihre Herde, wenn sie sich bedroht fühlen", erklärte Bad Hofgasteins Bürgermeister Markus Viehauser, der selbst ein Almbauer ist. Er bezeichnete den Vorfall als "unfassbar tragisch".

