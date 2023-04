Peinlich-Bürgermeister besäuft sich hemmungslos dann zieht er vor jungen Frauen blank

Calima el Darién (Kolumbien) - Peinlich! Weil er halbnackt in einem Nachtclub tanzte und sich dann auch noch vor jungen Frauen entblößte, muss sich ein kolumbianischer Bürgermeister nun äußerst unangenehmen Fragen stellen.

Der Party-Bürgermeister kannte seine Grenzen nicht und tanzte oberkörperfrei in einem Nachtclub. Dann entblößte er sich auch noch vor jungen Frauen. © Montage: Twitter/Saque Amargo

Viele Einwohner der knapp 20.000 Einwohner zählenden Gemeinde Calima el Darién in Westkolumbien dürften entsetzt sein. Ein Video, das ihren Bürgermeister - den "ehrenwerten" Martín Alfonso Mejía - in einem Nachtclub zeigt, macht in den sozialen Netzwerken derzeit die Runde.

Es zeigt den Lokalpolitiker wie er oberkörperfrei und offenbar betrunken in einem Nachtclub eine gewagte Striptease-Darbietung zeigt.

Lasziv lässt der Grünen-Politiker seine Hüften kreisen, dann versucht er seine Hose auszuziehen, präsentiert seinen Allerwertesten und seinen Penis einer Gruppe junger Frauen.

Schließlich versuchen ihn zwei Männer von seinem befremdlichen Tun in aller Öffentlichkeit abzuhalten.