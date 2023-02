Platz für 40.000 Menschen: Erste Häftlinge in neues "Mega-Gefängnis" verlegt

Tecoluca - Im Kampf gegen die anhaltende Bandenkriminalität im lateinamerikanischen El Salvador errichtete die Regierung eine gigantische Haftanstalt. Mit den Verfassungsrechten nimmt man es hier jedoch nicht ganz so genau.

In einem riesigen Konvoi wurden die Häftlinge verlegt. Einen Restbestand menschlicher Würde sucht man jedoch vergebens. © Screenshots: Twitter/nayibbukele

Erschreckende Bilder und Videos zeigen den "Einzug" von mehr als 2000 Häftlingen in das schon jetzt umstrittene Gefängnis am frühen Freitagmorgen (Ortszeit). El Salvadors Präsident Nayib Bukele (41) teilte die Aufnahmen auf seinem Twitter-Account.

"Heute im Morgengrauen haben wir in einer einzigen Aktion die ersten 2000 Bandenmitglieder in das Zentrum für die Einschließung des Terrorismus (CECOT) verlegt", schrieb Bukele zu dem fast dreiminütigen Clip. "Dies wird ihr neues Haus sein, in dem sie jahrzehntelang leben werden, durcheinander, unfähig, der Bevölkerung weiteren Schaden zuzufügen."

Insgesamt soll die Haftanstalt Platz für 40.000 Gefangene bieten.

Aufgrund des seit Jahrzehnten andauernden Krieges mit gewalttätigen Straßenbanden ist der Bau des Gefängnisses begreiflich, doch auch Kriminelle haben Verfassungs- und Menschenrechte. Das Video lässt an diesen zweifeln.

Die Aufnahmen zeigen die Verlegung zahlreicher Häftlinge, die barfuß, mit nichts anderem als weißen Shorts bekleidet und kahl geschorenen Köpfen von A nach B gebracht werden. Viele von ihnen tragen Bandentätowierungen.

Die Gefangenen werden von schwer bewaffneten Wachen gezwungen, mit den Händen hinter dem Kopf in die Hocke zu gehen und sich beinahe kriechend fortzubewegen.

Wie kann dieser Umgang mit Menschen - auch wenn es Kriminelle sind - legal sein?