Kurioser Fund bei Ikea: Minen der polnischen Armee aufgetaucht

Die Panzerabwehrminen zirkulierten elf Tage lang in einem Zug durch das polnische Inland. (Symbolbild) © 123rf/andov

Die polnische Nachrichtenseite Onet deckte den Skandal auf: Panzerabwehrminen mit insgesamt 2,2 Tonnen Sprengstoff sollten im Sommer 2024 mit weiterer militärischer Ausrüstung aus einem Zug entladen werden.

Dabei seien die Soldaten allerdings nachlässig gewesen und ließen Teile der explosiven Ladung im Zug zurück. Laut Onet haben die Militärangehörigen unter hohem Zeitdruck die Waggons ausräumen müssen und keine Schulung für den Umgang mit Sprengstoff gehabt.

Elf Tage lang waren die gefährlichen Minen verschollen, bis sie plötzlich in Polens Landesinneren wieder auftauchten. Und das an einem durchaus ungewöhnlichen Ort: die Antipanzerminen konnten in einem Ikea-Lager in Orla sichergestellt werden.

Onet geht davon aus, die Ladung der Minen hätte zwei Wolkenkratzer zerstören können.