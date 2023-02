Polizei in Ungarn nimmt vier gewalttätige Antifaschisten fest: Darunter zwei Deutsche!

Budapest - Die Polizei in Ungarn hat am Wochenende vier mutmaßlich gewalttätige Antifaschisten, unter ihnen zwei Deutsche, festgenommen.

Ungarische Polizisten nahmen am Wochenende einen Mann und drei Frauen nach einer mutmaßlichen Gewalttat fest. (Symbolbild) © 123RF/deadburnett

Die vier Personen gehörten zu einer acht- bis zehnköpfigen Gruppe, die bei vier Angriffen am 9. und 10. Februar sieben Menschen verletzt haben soll, erklärte ein Vertreter der ungarischen Polizei am Montag vor der Presse in Budapest.

Die ungarische Hauptstadt war am Wochenende Schauplatz eines jährlichen SS-Gedenkens, zu dem stets auch zahlreiche Neonazis aus ganz Europa und so auch aus Deutschland anreisen.

Die Antifaschisten hätten mit Teleskopschlagstöcken, Hämmern und Bleihandschuhen Menschen misshandelt, von denen sie glaubten, dass sie zum SS-Gedenken gekommen waren. Unter den Opfern sei auch ein deutsches Paar gewesen, das zuvor ein Konzert besucht hatte.

Unter den Festgenommenen seien neben einem deutschen Mann und einer deutschen Frau auch eine Ungarin und eine Italienerin, sagte der Polizeivertreter.

Die Täter gingen offenbar aufgrund äußerlicher Kennzeichen wie etwa Stiefel und Jacken gegen ihre Opfer vor. Eines unter ihnen, ein Ungar, soll sich aber lediglich auf dem Weg zur Arbeit befunden haben.

Die Festgenommenen bestreiten die ihnen zur Last gelegten Taten.