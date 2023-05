Polizei sucht in Krokodil-Bäuchen nach vermisstem Angler!

Hier am Kennedy River angelte Kevin Darmody (65) mit einem Freund, als er plötzlich verschwand. © Uncredited/QUEENSLAND POLICE SERVICE/AAP/dpa

Kevin Darmody (65) war einem Bericht des australischen Senders "9News" zufolge mit seinem Freund in der Region "Far North Queensland" angeln, als er vor vier Tagen auf mysteriöse Weise verschwand.

Sein Angler-Kumpel alarmierte die Polizei und sagte aus, zuletzt ein "Platsch-Geräusch" an dem von Krokodilen bewohnten "Kennedy River" gehört haben, ehe vom 65-Jährigen jede Spur fehlte. Die Einsatzkräfte konnten in der Nacht auf Dienstag dann zwei verdächtige Tiere in der Region ausfindig machen.

Die beiden Krokodile, knapp vier und drei Meter lang, wurden daraufhin eingeschläfert. Nun soll ein Blick in die Mägen der Panzerechsen Klarheit darüber bringen, ob Darmody tatsächlich von ihnen verspeist wurde.

Auf der Suche nach dem vermissten Angler durchsuchten Taucher bereits die gefährlichen Gewässer, jedoch ohne Erfolg. Auch falls Darmody nicht von Krokodilen ins Wasser gezerrt und gefressen wurde, schwinden seine Überlebenschancen nach vier Tagen in der australischen Hitze stündlich.