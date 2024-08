Nawalny-Witwe reagiert entsetzt auf russisches Dokument: Daran soll Alexej gestorben sein

Julija Nawalnaja (48) glaubt nicht, dass ihr Mann Alexej Nawalny (†47) in Isolationshaft an einer Krankheit gestorben ist. © Montage: Pavel Golovkin/AP/dpa, Sebastian Gollnow/dpa

"Als ich dieses Dokument sah, konnte ich meinen Augen nicht trauen", sagt Julija Nawalnaja (48) in einem neuen Video auf YouTube.

In dem dreiseitigen Papier werde festgestellt, dass der Tod Nawalnys keine "kriminelle Ursache" habe. Sein Tod sei vielmehr auf "eine Kombination von Erkrankungen" zurückzuführen.

Aufgezählt werden daraufhin Bandscheibenvorfall, Gallenblasenentzündung und eine Staphylokokken-Infektion. Am Ende hätten Herzrhythmusstörungen zum Tod Nawalnys geführt, heißt es weiter.

"Dies ist ein weiterer ziemlich erbärmlicher Versuch, zu vertuschen, was passiert ist, nämlich Mord", sagt Nawalnaja in ihrem Video. Jeder Dritte in Russland habe solche Erkrankungen, sterbe aber nicht daran.

Den russischen Ermittlern wirft sie vor, keine überzeugende Erklärung für Nawalnys Todesursache vorgelegt zu haben.