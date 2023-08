Prigoschin: Nach dem Tod des Söldner-Führers - So nehmen seine Sympathisanten Abschied

Russland - Jewgeni Prigoschin (†62) ist tot. Nachdem der berüchtigte Söldner-Führer wohl bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen i st , trauern seine Sympathisanten um den Schlächter von Bachmut. In russischen Städten kam es vielerorts zu melodramatischen Szenen.

Am Wagner-Center in St. Petersburg, dem Hauptquartier der Söldner-Bande, kamen Trauernde zusammen, um sich von Prigoschin zu verabschieden. © Telegram/Grey Zone

Ihre Trauer ist echt, keine Frage.

In Moskau, St. Petersburg, Rostow und anderswo kamen nach Jewgeni Prigoschins Tod hunderte Menschen zusammen, legten Blumen und Kerzen an improvisierte Gedenk-Altäre. Männer, Frauen, Kinder, viele weinten, wollen nicht wahrhaben, dass der zwielichtige Geschäftsmann am Mittwoch mit einem Embraer-Businessjet auf einer Wiese bei Twer zerschellte.

Bilder, die auf Pro-Wagner-Telegram-Kanälen verbreitet wurden, zeigen melodramatische Szenen. Am Hauptquartier der Söldner in St. Petersburg etwa. Neben einem Meer von roten Rosen haben Prigoschin-Sympathisanten auch einen Vorschlaghammer gelegt.

Rückblick: Mit einem Hammer wie diesem töteten Wagner-Söldner einst einen Deserteur aus den eigenen Reihen. Anschließend fand Prigoschin wohl Gefallen an dieser grausamen Mord-Methode. "Wagners Vorschlaghammer" wurde zu seinem Markenzeichen.

Derweil äußerte sich auch Wladimir Putin. Prigoschin sei ein "talentierter Geschäftsmann" mit einem "schwierigen Schicksal" gewesen, ließ der Kreml-Herrscher verlauten. Er gab vor, den Tod des Söldner-Führers zu "bedauern".