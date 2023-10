Schläge und Pfefferspray: Polizisten vermöbeln frittierenden Mann im McDonald's

Wien - Polizisten wurden auf den Plan gerufen, weil sich ein Mann unerlaubt in einer Wiener McDonald's-Filiale an der Fritteuse zu schaffen machte. Der Einsatz endete für alle Beteiligten anders als erwartet.

Bilder einer Überwachungskamera sollen zeigen, wie die Polizisten den Mann brutal attackierten, weil der sich nicht in eine Ecke stellen wollte. Einer der Beamten habe ihm Schläge, Tritte und Stöße verpasst, später sogar mit Pfefferspray besprüht.

Der skurrile Vorfall ereignete sich bereits im vergangenen Jahr, landete jetzt vor Gericht. Wie die Kronen Zeitung berichtete, marschierte ein junger Mann in die Küche des Burgerladens und fing an, Nuggets zuzubereiten.

Nach kurzer Beratung der Schöffen kam dann das für viele überraschende Urteil: Trotz aller Gewalt setzte es "nur" die Mindeststrafe von einem Jahr auf Bewährung. Damit darf der Revierinspektor - sofern es ein polizeiliches Disziplinarverfahren nicht anders festlegt - weiter im Dienst bleiben.

Für die Staatsanwältin war das Urteil nicht zufriedenstellend, sie kündigte sofort Berufung an. "Ein Jahr oder darunter - das geht sich einfach nicht aus. Es gab keinen Grund so zu eskalieren, nur weil ein unbescholtener Mann in einer Küche frittiert", sagte sie.

Es sei ein Akt "rohester Gewalt" gewesen.