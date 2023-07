Schock vor dem Start der Frauen-WM: Schüsse und drei Tote in Auckland!

Am Donnerstag steigt der Startschuss der Frauen-WM in Australien und Neuseeland. Doch schreckliche Nachrichten nahe dem Eröffnungsspiel sorgen für Unruhe.

Auckland (Neuseeland) - Wenn am Donnerstag, 9 Uhr deutscher Zeit, das Auftaktmatch der Frauenfußball-WM in Australien und Neuseeland steigt, soll dies ein Fest der Freude werden. Doch schreckliche Nachrichten ganz in der Nähe des Eröffnungsspiels sorgen für Unruhe.

Neuseeländische Polizisten riegeln per Straßensperre den Tatort im zentralen Geschäftsviertel Aucklands ab. © Abbie Parr/AP Kurz vor Beginn der Frauen-WM hat ein Bewaffneter im neuseeländischen Auckland auf einer Baustelle das Feuer eröffnet und mindestens zwei Menschen getötet. Auch der Schütze selbst sei tot, berichtete die Polizei am Donnerstagmorgen. Weitere Menschen seien verletzt worden.

Der Vorfall ereignete sich im Geschäftszentrum der Metropole unweit der Fan-Basis der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen, die vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland stattfindet. Die FIFA teilte mit, das Eröffnungsspiel in der größten Stadt des Pazifikstaates werde am Donnerstag aber wie geplant stattfinden. Dabei tritt Neuseeland in Aucklands Eden Park gegen Norwegen an. Aus aller Welt Tödlicher Angriff in Niederlanden: Einrichtung betreute Täter Die FIFA sprach den Angehörigen der Opfer ihr "tiefstes Beileid" aus. FIFA-Präsident Gianni Infantino und FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura (60) hätten unmittelbar nach dem Vorfall mit den neuseeländischen Behörden in Kontakt gestanden. Mehrere Teams, die sich ganz in der Nähe des Tatorts befunden hätten, seien alle wohlauf, sagte Neuseelands Sportminister Grant Robertson (51).

Sechs weitere Menschen verletzt, Tatmotive unklar