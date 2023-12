Schrecklicher Unfall? Jäger wollen Wildschweine jagen und treffen Rentnerin (†75) im Kopf

Deba (Spanien) - Furchtbar! In Spanien wurde eine 75-jährige Rentnerin in ihrem Haus getötet. Der Grund ist eine verirrte Kugel einer Gruppe Jäger.

Die Jagd der Gruppe war angemeldet und alle Waffen waren im legalen Besitz. (Symbolbild) © 123RF/mehmetcan

Die Seniorin ist am Sonntagnachmittag in ihrem Haus in der baskischen Gemeinde Deba (Spanien) gestorben. Der vermutliche Grund dafür ist der Einschlag einer verirrten Kugel, die von Jägern abgefeuert wurde, die Wildschweine jagten, berichtete El Correo.



Gegen 15 Uhr setzte die Familie des Opfers einen Notruf ab. Die schnell eingetroffenen Sanitäter fanden die Dame mit einer blutenden Wunde am Kopf. Trotz größter Bemühungen konnte das medizinische Personal das Leben der Frau nicht mehr retten. Um 18.45 Uhr wurde sie in einem nahe gelegenen Krankenhaus für tot erklärt.

Bislang gibt es keine anderen Indizien, als dass es sich um einen Unfall handelte. Den örtlichen Behörden war bekannt, dass um diese Zeit in der Gegend eine Gruppe Jäger auf einer genehmigten Wildschweinjagd war.

Ein Schuss verfehlte offenbar entweder sein Ziel oder löste sich versehentlich, durchschlug das Fenster des Hauses der Frau und traf sie schließlich tödlich am Kopf.