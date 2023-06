Schüsse in Vorort von Stockholm: Ein Toter und drei Verletzte

Die Polizei verfolgte nach den Schüssen ein Auto. (Symbolbild) © Mikael Fritzon/TT NEWS AGENCY/AP/dpa

Der Vorfall habe sich am Samstagabend in der Nähe des Zentrums des Stockholmer Randbezirks Farsta ereignet, teilte die Polizei der schwedischen Hauptstadt mit. Vier Menschen erlitten demnach Schussverletzungen - drei von ihnen kamen ins Krankenhaus, die vierte Person starb an einem der drei Tatorte, an denen die Schüsse gefallen waren.

Die Polizei nahm Mordermittlungen auf. Zwei Menschen wurden nach einer Verfolgungsjagd auf einer Schnellstraße festgenommen.

Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar. Schweden hat seit einigen Jahren ein großes Problem mit der Bandenkriminalität, die sich immer wieder in Schüssen und vorsätzlich herbeigeführten Explosionen äußert.

Der südliche Rand Stockholms ist davon besonders stark betroffen. Seit Jahresbeginn hat es bis Ende Mai bereits 144 Schusswaffenvorfälle in Schweden gegeben, darunter 52 im Großraum Stockholm.