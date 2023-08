Schwere Unwetter-Katastrophe: "Eine Apokalypse wahrhaft biblischen Ausmaßes"

Klagenfurt/Ljubljana/Zagreb - Verheerende Niederschläge hielten die Rettungskräfte am Wochenende im Süden Österreichs in Atem: In Kärnten, der Steiermark und in Teilen des Burgenlandes waren zeitweise 5000 Feuerwehrleute im Einsatz und evakuierten Häuser aufgrund drohender Schlammlawinen.