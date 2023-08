22.08.2023 17:34 7.108 Seilbahn am seidenen Faden: Rettungsmission nach erstem Erfolg abgebrochen

In Pakistan saßen bei einem Seilbahn-Unglück sechs Schüler und zwei Erwachsene in Hunderten Metern Höhe in einer Gondel fest. Die ersten Kinder wurden gerettet.

Von Marcus Scholz

Pakistan - Die ersten Kinder sind gerettet! Seit Stunden saßen sie in Hunderten Metern Höhe in einer Seilbahn fest. Die Gondel hängt nur noch am seidenen Faden. Einsatzkräfte haben mit der Rettung begonnen. Einheimische sehen zu, wie eine Person per Helikopter aus der verunglückten Seilbahn gerettet wird. © AFP Dieser Ort gehört sicher zu den gefährlichsten Schulwegen der Welt. Im Norden Pakistans waren - so wie jeden Tag - auch am heutigen Dienstag Kinder mit einer selbst gebauten Seilbahn auf dem Weg zum Unterricht, als ein Unglück passierte. Wie das Nachrichtenportal DAWN mitteilte, rissen zwei Drähte der Gondel und die acht Insassen, darunter sechs Schüler im Alter zwischen zehn und 15 Jahren, blieben auf einer Höhe von etwa 300 Metern stecken. Aufgrund der Beschaffenheit der Region, die aus zahlreichen Bergen und Hügeln besteht, sei es dem örtlichen Rettungsdienst nicht möglich gewesen, den Schülern zur Hilfe zu kommen. Also wurde die Eingreiftruppe der pakistanischen Armee zur Hilfe gerufen. Aus aller Welt Frau stürmt Koran-Verbrennung mit Feuerlöscher! Etwa vier Stunden nach dem Hilferuf seien die Rettungskräfte mit einem Hubschrauber eingetroffen. Die pakistanische Luftwaffe kam mit einem weiteren Helikopter unterstützend hinzu. Einsatzkräfte versuchten in der Zwischenzeit, ein Netz unter der Gondel auszubreiten. Mittlerweile haben die Rettungsmaßnahmen begonnen. Fernsehbilder zeigen, wie sich ein Kommandosoldat aus einem Militärhubschrauber zu einer Gondel abseilte, um die eingesperrten Insassen zu retten. Kurz vor Anbruch der Dunkelheit konnte das erste Kind – nach elf Stunden – gerettet werden. Der Katastrophenschutz bestätigte die Rettung von zwei Kindern, zuvor hatte die Polizei irrtümlicherweise über vier gerettete Kinder berichtet. Mit Einbruch der Dunkelheit wurde die Rettungsaktion unterbrochen. Ein Grund ist laut Polizei das schlechte Wetter in der Region. Noch befinden sich zwei Erwachsene und vier Schüler in der Gondel. Sie harren dort seit rund zwölf Stunden aus. 20-Jähriger spricht aus Seilbahn zu den Medien Sechs Kindern und zwei Erwachsenen waren in der Seilbahn eingesperrt. © Uncredited/UGC/AP/dpa Doch Bewohner der Region im Distrikt Battagram setzten die Rettungsaktion nach Rücksprache mit dem Militär selbst fort. Auf Fernsehaufnahmen ist ein Mann zu sehen, der sich mit einer Vorrichtung von der Bergstation am verbliebenen Stahlseil Richtung Gondel auf den Weg machte, um die Insassen zu erreichen. Während die Rettungsteams darüber nachdachten, wie die acht Insassen sicher zu Boden gebracht werden können, sprach ein 20-jähriger Student aus der Seilbahn zu den Medien. Seinen Schilderungen nach hätten zwei der Passagiere immer wieder das Bewusstsein verloren, Lebensmittel seien keine an Bord gewesen, noch nicht einmal Trinkwasser. Aus aller Welt Hunderte Migranten an Grenze getötet: Wohl auch Kinder aus nächster Nähe erschossen Im Laufe des Tages machten immer mehr Videos beim Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) die Runde, wie die beiden Hubschrauber um die Gondel kreisten. Örtlichen Medien zufolge wurde lange an einer Strategie gearbeitet, wie man die Insassen befreien könnte. Einheimische beklagten unterdessen, dass es in der bergigen Gegend keine Straßen oder Brücken gäbe und die Menschen auf ihre privat betriebene Seilbahn angewiesen seien. Mindestens 150 Schüler würden jeden Tag den gefährlichen Schulweg auf sich nehmen. Einen solchen Vorfall wie am Dienstag habe es allerdings noch nie gegeben. Originalmeldung von 12.31 Uhr, zuletzt aktualisiert um 17.34 Uhr.

Titelfoto: AFP