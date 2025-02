Seit Tagen im US-Knast: Berliner Tattoo-Künstlerin wartet auf Abschiebung

Berlin/San Diego - Eigentlich wollte sie nur eine Freundin in der Stadt der Engel besuchen, aber der Trip in die USA ist für Jessica Brösche (29) zu einem Albtraum geworden.

Jessica Brösche (29) befindet sich seit mehr als zwei Wochen in einem Internierungslager der US-Einwanderungsbehörde. © Screenshot/Instagram/nikita.nikinga

Die Berlinerin wurde nämlich vom U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), also der US-Einwanderungsbehörde, in Gewahrsam genommen und schmort bereits seit mehr als zwei Wochen im Abschiebeknast.

Ihre Freundin Nikita Lofving (37) war bei ihr, als die US-Behörde gnadenlos zuschlug, und hat bei Instagram auf den Fall aufmerksam gemacht. Gemeinsam mit Freunden rief sie die Aktion "Free Jessy Now" ins Leben, die mittlerweile viral gegangen ist.

Doch was war eigentlich konkret passiert und was hat die Deutsche sich zuschulden kommen lassen? Die Tattoo-Künstlerin hielt sich demnach vor dem Vorfall mehrere Wochen in Mexiko auf, wo sie sich dann mit Nikita traf und ein gemeinsames Wochenende verbrachte. Die beiden kennen sich aus gemeinsamen Berliner Zeiten und sind seitdem befreundet.

Es war nicht Jessicas erster Besuch und bislang gab es auch nie Probleme, aber am 25. Januar 2025 ging dann alles schief, obwohl sie über ein bis August gültiges ESTA-Visum verfügte, das die Einreise in die USA erlaubt.