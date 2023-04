Dramatische Rettung: Solo-Skifahrerin (46) tagelang eingeschneit: "Ich sah mich lebendig begraben"

Grenoble (Frankreich) - Eine erfahrene Bergwanderin auf Skiern brach zu einer mehrtägigen Solo-Tour in die französischen Alpen auf. Dann wurde die 46-Jährige vom Wintereinbruch überrascht und fand Zuflucht in einer winzigen Berghütte - doch der einzige Ausgang war von den Schneemassen versperrt. Nach drei Tagen gelang die Rettung.

Aufgrund des starken Schneefalls und der erhöhten Lawinengefahr gab es weder für die Suchmannschaften am Boden, noch für den Rettungsheli in der Luft ein Durchkommen. Die Retter mussten auf besseres Wetter hoffen.

Dieses Bild zeigt die Bergretter während der Suche nach Aurélie. © Facebook/Montagne plus CRS ALPES Secours en Montagne ISERE

Am Sonntag, drei Tage nach ihrem Verschwinden, wagten sich die Männer und Frauen der Bergrettung schließlich ins Suchgebiet. Ein Fünferteam am Boden brach auf Skiern in die verschneiten Berge auf. Der Hubschrauber flog derweil die Gegend ab. Dann fanden sie die 46-Jährige in einer völlig eingeschneiten Berghütte, entkräftet, offenbar dem Kältetod nahe.

Nach ihrer Rettung berichtete Aurélie dem Radiosender RTL vom Albtraum, den sie durchlitt. Sie sei bereits am Donnerstagabend in einen schweren Schneesturm geraten, erzählte sie, es gelang ihr jedoch, sich noch zu orientieren und in der winzigen nur vier Quadratmeter großen Schutzhütte auf 2000 Metern Zuflucht zu finden.

Doch: "Es war unmöglich, wieder herauszukommen. Der Wind hatte große Schneemassen vor die Tür gedrückt." 1,50 Meter Neuschnee, schätzt die Alpinistin, kamen herunter, blockierten den einzigen Ausgang. "Ich habe gegen diese Tür geweint, […] ich habe an meine Kinder gedacht, ich habe den Tod angeschrien."

"Ich sah mich lebendig begraben."