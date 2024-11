31-Jähriger will sich mit Freund im Urlaub treffen - nun ist er spurlos verschwunden!

Am Nachmittag rief der Brite noch seine Mutter an und informierte sie, dass er angekommen sei. Allerdings warnte er sie, dass er Handyprobleme habe und das Smartphone bald den Geist aufgeben könnte.

In der Facebook-Gruppe " Missing Person Tenerife " gaben sie sein Verschwinden bekannt, um möglichst viele Menschen zu erreichen und Hinweise zu sammeln.

Die Polizei auf Teneriffa nahm die Ermittlungen auf. (Symbolbild) © Cabalar/EFE/dpa

Die Familie kontaktierte die Polizei sowohl in Teneriffa als auch in ihrem Heimatort Ramsbottom (Vereinigtes Königreich).



Diese nahmen die Ermittlungen auf, riefen den Freund an, den der Brite treffen wollte, und besprachen alle Einzelheiten mit seiner Mutter.

Kris' Handy konnte lokalisiert werden, und sein letzter Aufenthaltsort wurde bestimmt.

Berichten zufolge hatte er sich am Donnerstag gegen 21 Uhr das letzte Mal in seinem Handy eingeloggt, um mit Freunden zu texten, während er sich im Playa de las Américas Resort in der Nähe einer McDonald's-Filiale aufhielt.

Bisher gibt es noch keine Anzeichen für ein Gewaltverbrechen.