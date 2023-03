Spektakulärer Einbruch in Edel-Weinkeller: Paar klaut 45 Flaschen für 1,6 Millionen Euro

Die Diebe lenkten den Rezeptionisten ab und steckten dann die wertvollen Weinflaschen ein. (Symbolbild) © 123rf.com/stylephotographs

Ein Provinzgericht in Cáceres in der Autonomen Region Extremadura legte das Strafmaß am Montag auf viereinhalb Jahre Gefängnis für den Mann und vier Jahre für seine Komplizin fest - zuzüglich einer Entschädigungszahlung in Höhe von 753.454 Euro.

Der spektakuläre Coup hatte sich vor eineinhalb Jahren in Cáceres nahe der Grenze zu Portugal ereignet und dem mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurant "Atrio" weltweite Schlagzeilen beschert.



Auf der Weinkarte des Feinschmecker-Tempels waren die Flaschen mit einem Gesamtpreis von 1,6 Millionen Euro ausgewiesen, wie die Zeitung El País berichtete. Von ihnen fehle jede Spur. Experten und die Versicherung bezifferten den finanziellen Schaden demnach auf rund 750.000 Euro.

Nach Überzeugung des Gerichts hatte das Pärchen - Medienberichten zufolge eine ehemalige mexikanische Schönheitskönigin und ein Mann mit niederländisch-rumänischer Staatsbürgerschaft - die Tat von langer Hand geplant und mindestens dreimal vor Ort die Lage sondiert.

Am 26. Oktober 2021 checkte die Frau dann mit einem gefälschten Schweizer Pass in dem Hotel ein, ihr Mittäter gesellte sich später unangemeldet für ein 14-Gänge-Menü im Edelrestaurant des Hauses dazu.

Anschließend ließen sich beide eine Führung durch den Weinkeller geben und verschwanden danach im Hotelzimmer der Frau.