Streit im Supermarkt eskaliert: Mann wirft mit Einkaufswagen nach Frau

Weil ihn eine Kundin als "schwul" beschimpfte, griff ein Mann in einem brasilianischen Supermarkt zum Einkaufswagen, warf ihn auf die Frau und verletzte sie.

Von Clemens Grosz

Brasilia - Wut im Supermarkt. Zwei Kunden bekamen sich im Kassenbereich so richtig in die Haare. Er fühlte sich von ihr "gemobbt", was sie bestreitet - dann flog ein Einkaufswagen.

Während sie mit ihrem Smartphone beschäftigt ist, geht er zu einem leeren Einkaufswagen und wirft ihn auf die Frau. © Montage: Twitter/zliaBR In einem Supermarkt in Brasilien kam es Mitte Februar zu sehr unschönen Szenen. Bilder einer Überwachungskamera zeigen, wie ein wütender Kunde einen orangefarbenen Einkaufswagen hochhebt, ihn als Wurfgeschoss nutzt und eine Frau genau am Kopf trifft. Die 45-Jährige bricht zusammen, verliert das Bewusstsein. Vorausgegangen war offenbar ein Streit zwischen den beiden Kunden an der Einkaufskasse, berichtet das Nachrichtenportal G1.Globo. Demnach handelt es sich bei dem Einkaufswagen-Schmeißer um einen 36-jährigen Mann. Gegenüber der Polizei gab der Mann an, sich von der Frau "gemobbt" gefühlt zu haben. Sie soll ihn unter anderem im Kassenbereich als "schwul" beschimpft haben. Dann habe er zum Einkaufswagen gegriffen. Der Mann wurde festgenommen, landete auf dem Revier. Laut Polizeiangaben sollen sich die beiden zuvor nicht gekannt haben.

Video: Brutaler Einkaufswagen-Wurf sorgt für Entsetzen in Brasilien

Für sein Opfer kam die Attacke überraschend - die Frau verlor das Bewusstsein