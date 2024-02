14.02.2024 18:40 576 Streit zwischen Dealern? Mann in Hauptstadt erschossen

Wieder Schüsse in Brüssel: In der belgischen Hauptstadt ist am heutigen Mittwoch ein Mann getötet worden.

Brüssel (Belgien) - Wieder Schüsse in Brüssel: In der belgischen Hauptstadt ist am heutigen Mittwoch ein Mann getötet worden. In der belgischen Hauptstadt Brüssel ist ein Mann erschossen worden. (Symbolbild) © Hatim Kaghat/BELGA/dpa Die Polizei sei am Morgen wegen Schüssen in die im Süden der Stadt gelegene Gemeinde Saint-Gilles gerufen worden, teilte die Brüsseler Staatsanwaltschaft mit. Weitere Informationen dazu gab es zunächst nicht. Darüber hinaus seien in der Nacht zu Mittwoch an einem weiteren Ort nahe dem größten Bahnhof Schüsse gefallen. Nach ersten Erkenntnissen wurde laut Staatsanwalt aus einem Auto geschossen. Außer dem Opfer wurde niemand verletzt. Schon am gestrigen Dienstag und Sonntag (11. Februar) waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft Schüsse in Saint-Gilles gefallen, es gab auch Schwerverletzte. Bei den Schießereien soll es sich laut dem Bürgermeister von Saint-Gilles um einen Konflikt zwischen Drogendealern handeln.

Titelfoto: Hatim Kaghat/BELGA/dpa