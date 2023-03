Student macht erstaunlichen Fund in der Toilette: Was dann passiert, verändert sein ganzes Leben

Chamindu Amarsinghe bekam von der Polizei umgerechnet 45.538 Euro geschenkt. (Symbolbilder) © Fotomontage: 123rf/Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/123rf/serezniy

Während seines Studiums war das Geld bei Chamindu Amarsinghe knapp. Deshalb arbeitete der Student 2020 nebenbei als Hausmeister. Als er eines Tages eine Toilette reinigte, konnte er nicht ahnen, dass er nur wenige Jahre später deswegen ein reicher Mann sein würde.

Denn das Klo lief vor lauter Geld über, das jemand anscheinend darin versteckt hatte! Der aufrichtige Student informierte daraufhin direkt seinen Chef, welcher wiederum die Polizei verständigte.

"Ich dachte nur: 'Das ist nicht mein Geld, also kann ich es nicht wegnehmen. Ich weiß nicht, was zum Teufel dieses Geld hier macht'. Jemand könnte es dort hingelegt und geplant haben, es wiederzuholen. Ich wollte nicht, dass sie zurückkommen und feststellen, dass es weg ist, und sie hinter mir her sind", wird Amarsinghe von The Sun zitiert.

Der junge Mann hatte in den Wasserrohren umgerechnet rund 56.926 Euro gefunden! Dass Amarsinghe das Geld den Beamten meldete, entpuppte sich nicht nur als kluger, sondern auch als sicherer Schachzug.

Denn die Polizei vermutete kriminelle Machenschaften hinter dem Bargeld.