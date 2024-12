Syrische Rebellen-Allianz verkündet Sturz der Regierung - "Der Tyrann ist geflohen"

Die Rebellen in Syrien haben die Kontrolle über die Hauptstadt Damaskus übernommen und damit das Ende der Herrschaft von Baschar al-Assad eingeläutet.

Von Weedah Hamzah, Johannes Sadek, Christoph Meyer, Christiane Jacke, Cindy Riechau, Amira Rajab und Holger Mehlig Damaskus (Syrien) - Seit mehr als 13 Jahren dauert der Bürgerkrieg in Syrien an. Nun geht es rasend schnell. Erst vor anderthalb Wochen starteten die Rebellen ihre Offensive - und scheinen ihr Ziel erreicht zu haben.

Syrer feiern die Ankunft von Oppositionskämpfern in Damaskus, Syrien. © Omar Sanadiki/AP/dpa Die Rebellen in Syrien haben eigenen Angaben zufolge die Kontrolle über die Hauptstadt Damaskus übernommen und damit das Ende der mehr als zwei Jahrzehnte andauernden Herrschaft von Machthaber Baschar al-Assad (59) eingeläutet. Assad verließ die Hauptstadt am heutigen frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) mit unbekanntem Ziel, wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf syrische Offiziere in Damaskus erfuhr. Die Aufständischen drangen derweil in Damaskus ein und verkündeten die Befreiung der Stadt von Assad. Das Rebellenbündnis kündigte an, die Macht friedlich übernehmen zu wollen. Am 27. November war der Bürgerkrieg in Syrien, der 2011 begonnen hatte, mit der Offensive der Islamisten-Allianz Haiat Tahrir al-Scham (HTS) plötzlich wieder aufgeflammt. Innerhalb kurzer Zeit übernahmen die Aufständischen die Kontrolle über viele Orte, darunter Aleppo und Hama, weitgehend kampflos. Syrien Tote nach israelischem Angriff auf Flughafen in Syrien Erst am gestrigen Samstag hatten die Rebellen die strategisch wichtige Stadt Homs eingenommen. Verschiedene andere Rebellengruppen rückten zugleich von Süden aus Richtung Damaskus vor. Die Rebellen eint das Ziel, Assad stürzen zu wollen.

Der syrische Präsident Bashar al-Assad (59) ist geflohen. © -/SANA via AP/dpa Nach den Worten ihres Anführers Abu Mohammed al-Dschulani (42) will das Rebellenbündnis die Macht friedlich übernehmen. Öffentliche Einrichtungen in Damaskus "werden bis zur offiziellen Übergabe unter Aufsicht des früheren Ministerpräsidenten bleiben", teilte Al-Dschulani in sozialen Medien mit. Militärischen Kräften sei es strikt verboten, sich diesen Einrichtungen zu nähern, auch Schüsse dürften nicht abgegeben werden. Derweil teilte die staatliche Armee den Regierungssoldaten mit, Assads Regierungszeit sei beendet. Das Armee-Kommando habe die Soldaten damit außer Dienst gestellt, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus syrischen Militärkreisen. Die Soldaten sollten zu Hause bleiben und würden bei Bedarf wieder zum Dienst gerufen. Nach der Flucht von Assad verkündete die Rebellen-Allianz dann auch den Sturz seiner Regierung. "Der Tyrann Baschar al-Assad ist geflohen", teilten die Aufständischen in sozialen Medien mit. Syrien Mehrere IS-Anhängerinnen mit Kindern aus Syrien nach Deutschland geholt "Wir verkünden, dass die Hauptstadt Damaskus (von ihm) befreit wurde." Der 8. Dezember markiere "das Ende dieser dunklen Ära" der Unterdrückung unter Assad und seinem Vater Hafis al-Assad, die das Land mehr als 50 Jahren regierten.

Der Ministerpräsident bleibt im Land