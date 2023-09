Tausende Tote befürchtet: Hilfe nach heftigen Verwüstungen durch Unwetter

Autos und Trümmer in einer Straße in Derna, nachdem diese durch starke Regenfälle überflutet wurde. © -/Libysche Regierung via AP/dpa

Man habe Flüge mit Bergungstrupps samt Rettungsbooten, Zelten und Versorgungsgütern an Bord organisiert, teilte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (69) auf der Onlineplattform X (vormals Twitter) mit. Besonders schwer vom Sturm "Daniel" betroffen ist die Hafenstadt Derna.

Auf Videobildern in sozialen Medien waren in Folge massiver Regenfälle zerstörte Häuser und Autos in von Schlammmassen überschwemmten Straßen zu sehen.

Zu Todesopfern lagen zunächst keine überprüfbaren Angaben vor.

Die Regierung im Osten des Landes befürchtet jedoch Tausende Tote. Der Ministerpräsident einer der rivalisierenden Regierungen in dem Bürgerkriegsland, Osama Hammad, sagte am gestrigen Montag dem Fernsehsender Al-Massar, es seien mehr als 2000 Tote zu befürchten.