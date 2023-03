Tempel-Brunnen stürzt plötzlich zusammen: Dutzende fallen in tiefen Schacht - 35 Gläubige tot!

Indore (Indien) - Unglück im Hindu-Tempel: Bei einer religiösen Zeremonie in Indien kam es am Donnerstag zu einer furchtbaren Katastrophe. Eine Brunnenabdeckung stürzte ein und riss unzählige Gläubige mit in die Tiefe. Mindestens 35 Menschen starben.

Schreckliche Katastrophe bei hohem indischem Fest: 35 Gläubige starben in einem Hindu-Tempel, nachdem der Boden plötzlich eingestürzt war. Die Menschen fielen in einen metertiefen Brunnenschacht. © Twitter/Collector Indore

Schock in Indien. Am hohen hinduistischen Feiertag Ram Navami erschütterte ein schreckliches Unglück das Land. Wie die indische Nachrichtenagentur ANI berichtet, war der Tempel in der Stadt Indore (Zentralindien) gut gefüllt, die Gläubigen feierten einer Zeremonie, drängten in das Gebäude.

Dann passierte das Unglück: Plötzlich tat sich der Fußboden auf! Die Betonabdeckung eines Brunnens, auf dem der Tempel errichtet wurde, kollabierte. Dutzende Gläubige fielen in eine metertiefe Grube.

Sofort eilten die Rettungskräfte an den Unglücksort, begannen, die Menschen aus dem Brunnen zu befreien. Doch herabfallende Betonteile und erhebliche Mengen Wasser im Schacht erschwerten die Rettungsarbeiten.

Mindestens 35 Personen starben, darunter auch Kinder. 14 zum Teil schwer verletzte Menschen konnten aus dem Brunnen gerettet werden.