Tote bei schweren Unwettern in Italien: Aufräum-Arbeiten dauern an

Prato (Italien) - Tausende sind nach erneuten Unwettern in Teilen Italiens ohne Strom - viele mussten vorsorglich evakuiert werden. Die Aufräumarbeiten dauern weiter an. Auch Frankreich und Slowenien machen Regen und Stürme zu schaffen.

Helfer bringen Opfer der Überschwemmung durch ein Unwetter in einem Schlauchboot in Sicherheit. © driano Conte/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Die Schäden in der Region Toskana sind immens. Präsident Giani sprach am heutigen Sonntag von einem Schaden in Höhe von ungefähr einer halben Milliarde Euro, der durch die Unwetter verursacht worden sei.

In der Region wurde bereits am vergangenen Freitag der Notstand ausgerufen. Die Regierung in Rom wies der Toskana eine erste Charge von fünf Millionen Euro zur Ersthilfe zu.



Die Unwetter in der Nacht zum heutigen Sonntag bereiteten den Meteorologen und Experten des Zivilschutzes große Sorgen.

So viel Regen in so kurzer Zeit habe es in der Region seit Jahrzehnten nicht gegeben, sagten Experten des Nationalen Forschungsrates (CNR). Noch immer bestehe ein erhöhtes Risiko neuer Überschwemmungen und Erdrutsche.