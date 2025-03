Brand von Gift-Güterzug: Schäden in Millionenhöhe - Lok abgekoppelt

Hustopeče nad Bečvou (Tschechien) - Einen Tag nach der Entgleisung eines Güterzugs mit krebserregendem Benzol in Tschechien hat die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle.

Ein Löschhubschrauber fliegt am Freitag, dem 28. Februar 2025 zum Unfallort, während Einsatzkräfte vor Ort arbeiten. © Peøina Ludìk/CTK/dpa

"In der Nacht haben wir die Brandstelle bewacht und kleine Ausbrüche beseitigt", sagte der Sprecher der Feuerwehr dem Portal Noviny.cz. Die Feuerwehr kontrolliere die Umwelt rund um die Unglücksstelle. Bisher seien keine kritischen Konzentrationen gefährlicher Stoffe in der Luft oder in den nahe gelegenen Wasserläufen gemessen worden, hieß es.

Später begannen die Feuerwehrleute damit, die Chemikalien aus den beschädigten Waggons in bereitstehende Tankwagen zu pumpen. Den Angaben zufolge sollen sich mehr als tausend Tonnen des giftigen Benzols in den Kesselwaggons befinden.

Die Polizei ermittelt inzwischen wegen des Verdachts der fahrlässigen Gefährdung, wie eine Sprecherin der Nachrichtenagentur CTK sagte. Der Güterzug hatte den Angaben zufolge am gestrigen Freitag gegen 11.30 Uhr den Ort Hustopece nad Becvou im Osten des Landes passiert.

"Beim Passieren eines Signals und einer Weiche in der Nähe des Bahnhofsgebäudes (...) wurde die Lokomotive aus noch unbekannten Gründen vom Rest des aus 17 Wagen bestehenden Zuges abgekoppelt", sagte die Polizeisprecherin.