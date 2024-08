Irrsinn? Deutsche kaufen bei Tschechen Sprit aus Deutschland

Cinovec (Tschechien) - Neue Klimaschutzziele und EU-Vorgaben sorgten dafür, dass zu Beginn des Jahres in Tschechien der "Super E5"-Sprit schrittweise abgeschafft werden sollte. An der Grenze in Cinovec (Zinnwald) ist das Benzin nun wieder erhältlich - eingekauft in Deutschland!