Schüsse an Uni in Prag: 15 Tote, Dutzende Verletzte, Schütze stirbt ebenfalls

Prag (Tschechien) - Schusswaffenangriff an der Prager Karls-Universität! "Mehr als 15 Menschen haben ihr Leben verloren und mindestens 24 wurden verletzt", sagte Polizeichef Martin Vondrasek am Donnerstagabend vor Journalisten. Außerdem habe der Täter zuvor seinen Vater in dessen Zuhause erschossen. Es bestehe kein Zusammenhang zum internationalen Terrorismus, teilte ein Mitglied der tschechischen Regierung zudem mit.