Schüsse an Uni in Prag: Mehrere Tote und Verletzte, Schütze gefasst

An einer Uni in der Prag sollen Schüsse gefallen sein. Es gebe Tote und Verletzte, teilte die Polizei nach Angaben der Agentur CTK am Donnerstag mit.

Prag (Tschechien) - Bei Schüssen an einer Hochschule in der Prager Innenstadt sind mehrere Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Der Schütze sei unschädlich gemacht worden, teilte die Polizei nach Angaben der Agentur CTK am Donnerstagnachmittag mit. Polizisten stehen auf dem Dach des Gebäudes der Philosophischen Fakultät. © Šimánek Vít/CTK/dpa Nach ersten Informationen soll es zu dem Vorfall an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität am Jan-Palach-Platz gekommen sein. Dort werden Geisteswissenschaften unterrichtet. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Sie rief die Menschen auf, die Gegend weiträumig zu meiden. Anwohner sollten nicht aus dem Haus gehen. Auf Fotos war zu sehen, wie Studenten das Gebäude mit erhobenen Armen verlassen. Tschechien "Der Fürst": Früherer tschechischer Außenminister Karel Schwarzenberg gestorben! Zur Zahl der Toten und Verletzten gab es zunächst keine näheren Angaben. Die Polizei sichert die Umgebung. © Šimánek Vít/CTK/dpa Der Jan-Palach-Platz befindet sich nur wenige hundert Meter von der bekannten Karlsbrücke entfernt. Erstmeldung von 16.08 Uhr, zuletzt aktualisiert um 16.18 Uhr

Titelfoto: Šimánek Vít/CTK/dpa