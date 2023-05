28.05.2023 19:50 933 Stichwahl in der Türkei: Erdogan erklärt sich zum Sieger

Staatschef Erdogan führt staatlichen Medien zufolge bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei. In einer Rede am Abend beanspruchte er den Sieg für sich.

Ankara - Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan (69) hat den Sieg bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in der Türkei für sich beansprucht. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan (69) liegt nach Einschätzung von staatlichen Medien bei der Stichwahl vorn. © Murad Sezer/Reuters Pool/AP/dpa "Wir werden das Land in den kommenden fünf Jahren regieren", rief Erdogan am Sonntagabend vom Dach eines Wahlkampfbusses vor jubelnden Anhängern in Istanbul. Auf den Amtsinhaber entfielen bei der Stichwahl am Sonntag knapp 52 Prozent der Stimmen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu nach Auszählung von 96 Prozent der abgegebenen Stimmzettel. Sein Herausforderer Kemal Kilicdaroglu (74) kommt demnach auf 47,7 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag Anadolu zufolge bei rund 85 Prozent und damit niedriger als bei der ersten Runde mit 87 Prozent. Türkei News Knappes Rennen bei der Türkei-Wahl: Erdogan und Herausforderer droht Stichwahl Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte keiner der Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit erhalten. Umfragen vor der ersten Runde hatten den sozialdemokratischen Oppositionschef vorn gesehen.

Anders als vorhergesagt landete Erdogan im ersten Wahlgang jedoch knapp fünf Prozentpunkte vor Kilicdaroglu und verfehlte die absolute Mehrheit nur knapp. In die Stichwahl zog Erdogan dann als klarer Favorit. Erstmeldung: 18.22 Uhr. Aktualisierung: 19.50 Uhr.

Titelfoto: Murad Sezer/Reuters Pool/AP/dpa