Urlaub verwandelt sich in Horror-Trip: Surfer von ultragiftigem Tier gestochen

Tavarua (Fidschi) - Schon der erste Tag seines Urlaubs verwandelte sich in einen Albtraum: Während eines Surftrips wurde der Australier Guy Rowles von einem der giftigsten Tiere der Welt gestochen. Von da an kämpfte er ums Überleben.

Nachdem Guy Rowles von einer Würfelqualle gestochen wurde, kämpfte er im Krankenhaus ums Überleben. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/guy_rowles

Gemeinsam mit seinem Vater machte sich Guy Rowles am ersten Tag ihres Urlaubs auf der Insel Tavarua auf, die Wellen im Gewässer von Cloudbreak zu reiten. Doch schon nach einer halben Stunde im Wasser verwandelte sich der Urlaub in einen Horror-Trip.

Wie der 30-Jährige gegenüber dem australischen Nachrichtenportal news.com.au erzählt, fühlte er an seinem Arm plötzlich eine Art Stromschlag. Als er an sich hinabblickte, sah er, dass sich Tentakeln um seinen Unterarm geschlungen hatten.

Er riss sich das Tier sofort vom Leib, sein ganzer Körper begann, vor Schmerzen zu zucken. "Es fühlte sich nach kochendem Öl an", schildert Guy seinen Schmerz.

Als sich sein Zustand zunehmend verschlechterte, paddelte er zu seinem Surf-Guide, der sofort wusste, was passiert war. Der Australier war von einer Würfelqualle gestochen worden.