Urlaub verwandelt sich in Horror-Trip: Surfer von ultragiftigem Tier gestochen
Tavarua (Fidschi) - Schon der erste Tag seines Urlaubs verwandelte sich in einen Albtraum: Während eines Surftrips wurde der Australier Guy Rowles von einem der giftigsten Tiere der Welt gestochen. Von da an kämpfte er ums Überleben.
Gemeinsam mit seinem Vater machte sich Guy Rowles am ersten Tag ihres Urlaubs auf der Insel Tavarua auf, die Wellen im Gewässer von Cloudbreak zu reiten. Doch schon nach einer halben Stunde im Wasser verwandelte sich der Urlaub in einen Horror-Trip.
Wie der 30-Jährige gegenüber dem australischen Nachrichtenportal news.com.au erzählt, fühlte er an seinem Arm plötzlich eine Art Stromschlag. Als er an sich hinabblickte, sah er, dass sich Tentakeln um seinen Unterarm geschlungen hatten.
Er riss sich das Tier sofort vom Leib, sein ganzer Körper begann, vor Schmerzen zu zucken. "Es fühlte sich nach kochendem Öl an", schildert Guy seinen Schmerz.
Als sich sein Zustand zunehmend verschlechterte, paddelte er zu seinem Surf-Guide, der sofort wusste, was passiert war. Der Australier war von einer Würfelqualle gestochen worden.
Gegengift sinnlos: Guy Rowles kämpft ums Überleben
Auf dem Weg ins Krankenhaus fiel Guy das Atmen immer schwerer. "Ich hatte Krämpfe, konnte nicht aufhören zu schwitzen, zitterte am ganzen Körper, und mein Herz schlug mir bis zum Hals." Sein einziger Gedanke war, ob er das Ganze überleben würde.
Selbst dem Arzt sei die Farbe aus dem Gesicht gewichen, als man ihm erzählte, was vorgefallen war. Da seit dem Stich bereits zu viel Zeit vergangen war und das Gift sich in seinem Körper schon ausgebreitet hatte, war das Spritzen eines Gegengifts sinnlos geworden.
Das Einzige, was Guy blieb, war, das Ganze auszusitzen und zu hoffen, dass er überlebte. Mit der unermüdlichen Unterstützung seines Vaters und unter der ständigen Überwachung der Ärzte kam der Australier tatsächlich durch.
Wundersamerweise befand er sich am nächsten Tag schon wieder auf dem Surfbrett. Zwar fühlte er sich anfangs noch unsicher, doch für ihn sei das Meer der Ort, an dem er sich am glücklichsten fühle. "Nichts wird mich jemals davon fernhalten können."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/guy_rowles