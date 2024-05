17 Stunden Qual-Verhör: Polizei zwingt unschuldigen Mann zu Mord-Geständnis

"Sieh dir deinen Hund an. Sie weiß es, weil sie durch das ganze Blut gelaufen ist", fügte der andere Detective an.

Am 7. August 2018 rief Thomas Perez Jr. bei der Polizei an, um seinen damals 71-jährigen Vater als vermisst zu melden. Was folgte, war der blanke Albtraum, berichtet die Zeitung " San Bernardino Sun ".

Der Unschuldige gibt eine Tat zu, die niemals passiert ist. © Fontana Police Department via Jerry Steering

Nach dem Geständnis, als er kurzzeitig alleine im Verhörraum war, versuchte sich der völlig unschuldige Mann mit dem Kordelzug seiner Hose zu erhängen. Thomas Perez Jr. wurde in Handschellen abgeführt und in eine psychiatrische Klinik eingeliefert, wo er die nächsten 72 Stunden unter Beobachtung stand.

Dann kam die Wahrheit ans Licht: Perez' Vater war nicht tot. Er war kurzfristig zu Besuch bei seiner Tochter in Nordkalifornien und vergaß sein Handy zu Hause.

Doch die Polizei ignorierte offenbar diesen Fakt, stattdessen durchsuchten sie das Haus des Beschuldigten, um nach weiteren Beweisen für den Angriff auf eine nunmehr "unbekannte Person" zu suchen.

"In den 40 Jahren, in denen ich die Polizei verklagt habe, habe ich noch nie ein derartiges Ausmaß an vorsätzlicher Grausamkeit durch die Polizei erlebt", sagte Anwalt Jerry Steering, der auf Polizeibrutalität spezialisiert ist. "Sie haben Tom Perez ein falsches Geständnis entlockt, ihm verschwiegen, dass sein Vater lebt und wohlauf ist, und ihn in der Psychiatrie eingesperrt, weil sie ihn in den Selbstmord trieben."

Der Anwalt hat die Details des Albtraum-Verhörs publik gemacht und für seinen Mandanten eine beträchtliche Entschädigung erwirkt - 900.000 US-Dollar (umgerechnet 830.000 Euro).

Drei der betroffenen Beamten sind weiterhin bei der Polizei von Fontana beschäftigt. Ein weiterer Beamter ist in den Ruhestand getreten.